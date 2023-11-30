Бородюк: «Динамо» может бороться за победу в чемпионате России

Заслуженный тренер России Александр Бородюк высказался о победе московского «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России над санкт-петербургским «Зенитом» (1:0).

«Можно сказать, что теперь «Динамо» фаворит в своей четвертьфинальной паре. В плане психологии у них точно есть преимущество. Но ответная игра только через три месяца, это может сыграть свою роль. Пока сложно загадывать, много времени впереди. Непонятно, какие составы будут, какие цели.

В чемпионате «Динамо» тоже может бороться за чемпионство. По всем футбольным компонентам клуб должен быть хотя бы в тройке. Чего я им и желаю», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

На данный момент динамовцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков после 16 туров. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков. В следующем туре бело-голубые в родных стенах сразятся с «Рубином». Игра состоится в понедельник, 4 декабря.