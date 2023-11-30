«Астана» — «Динамо» Загреб: стартовые составы команд на матч 5-го тура Лиги конференций

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором казахстанская «Астана» встретится с хорватским «Динамо» из Загреба. Команды будут играть на стадионе «Астана-Арена» в Астане, Казахстан. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Астана»: Чондрич, Вороговский, Марочкин, Томашевич, Ароян, Куат, Оганесян, Астанов, Йованчич, Урега, Дарбо.
«Динамо» Загреб: Загорац, Любичич, Ристовски, Мохаррами, Перич, Булат, Мишич, Батурина, Видович, Канеко, Петкович.
В данный момент «Астана» занимает второе место в группе C, набрав четыре очка после четырёх сыгранных матчей. «Динамо» же располагается на четвёртой строчке. В активе команды из Загреба три очка после аналогичного количества игр. Лидирует «Виктория» Пльзень — у неё 12 очков.
- 30 ноября 2023
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