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«Астана» — «Динамо» Загреб: стартовые составы команд на матч 5-го тура Лиги конференций

«Астана» — «Динамо» Загреб: стартовые составы команд на матч 5-го тура Лиги конференций
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Сегодня, 30 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором казахстанская «Астана» встретится с хорватским «Динамо» из Загреба. Команды будут играть на стадионе «Астана-Арена» в Астане, Казахстан. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Лига конференций . Группа C. 5-й тур
30 ноября 2023, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
2-й тайм
0 : 1
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:1 Видович – 48'    

Стартовые составы команд:

«Астана»: Чондрич, Вороговский, Марочкин, Томашевич, Ароян, Куат, Оганесян, Астанов, Йованчич, Урега, Дарбо.

«Динамо» Загреб: Загорац, Любичич, Ристовски, Мохаррами, Перич, Булат, Мишич, Батурина, Видович, Канеко, Петкович.

В данный момент «Астана» занимает второе место в группе C, набрав четыре очка после четырёх сыгранных матчей. «Динамо» же располагается на четвёртой строчке. В активе команды из Загреба три очка после аналогичного количества игр. Лидирует «Виктория» Пльзень — у неё 12 очков.

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