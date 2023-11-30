Только один игрок «МЮ» подошёл к Онана, чтобы утешить его после провального матча в ЛЧ

Резервный голкипер «Манчестер Юнайтед» Алтай Байындыр стал единственным футболистом, который поддержал вратаря английского клуба Андре Онана после его неудачной игры в минувшем матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3). Об этом информирует The Telegraph.

На 29-й минуте этого матча вингер Хаким Зиеш забил гол прямым ударом со штрафного во вратарский угол, поскольку Онана попался на противоходе, двинувшись в ту сторону, которую закрывала стенка. Затем, на 62-й минуте камерунский вратарь ошибся после подачи Зиеша со стандарта. Марокканец навесил в створ, а голкипер «Манчестер Юнайтед» отбил мяч за линию ворот.

После окончания этого противостояния Байындыр подошёл к Онана и сказал ему слова поддержки.

В нынешнем сезоне Онана принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча.