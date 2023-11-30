Орлов: почему вы пожалели Галактионова, а Кордобе дали 4 матча? Что вы такие жестокие?

Футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов выразил непонимание решением КДК РФС о том, чтобы дисквалифицировать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на четыре матча за оскорбительный жест в адрес судьи, который он показал во время минувшей игры РПЛ с «Уралом» (3:1).

«Галактионову дали две игры дисквалификации, а Кордобе – четыре. Ситуации очень схожие. Кордоба отругал арбитров, а Галактионов вообще в эфире сказал. Это не красит ни одного, ни другого. Но Галактионову дали две. Ну да, он, наверное, такое делает в первый раз. Он был тренером молодёжной команды, был связан с РФС, и ему дали две игры. Но вы зачем дали четыре Кордобе? Почему не отнеслись с пониманием к тому, что была такая нервная, серьёзная атмосфера? Команда шла на первом месте. Убрали на четыре игры футболиста! Это значит, что он сейчас пропустит две и ещё две весной. Ну почему вы здесь пожалели, посочувствовали во время вердикта, а колумбийца наказали?

Я хочу, чтобы «Зенит» стал чемпионом, но искренне жалко «Краснодар». Вы почему в Москве решили, что ему надо дать четыре игры? Почему нет смягчающих моментов? Во-первых, его бьют всё время, все защитники, команда в нервном напряжении, он тоже. Всё происходит в запарке после игры. Ну можно же снисхождение сделать. Что вы такие жестокие? Думаю, гендиректору «Краснодара» надо подать прошение в комиссию и спросить, почему четыре матча. Он никому травму не нанёс. Это не грубая игра. Это обвинение судьи. Судья вправе обидеться, и мы все вправе обидеться. Но почему в двух похожих ситуациях дали две тренеру и четыре игроку?

Вот у Соболева похожая история была. Получается, комиссия по ходатайству «Спартака» дала две игры, а «Краснодару» четыре. Ну как относиться краснодарцам, особенно болельщикам этой команды? Думаю, обязательно должны сократить. Ну нехорошо это. Надо, чтобы болельщики писали письма и был шум на этот счёт. Ну просто неприлично это», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».