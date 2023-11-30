Объявлен рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов по версии Goal

Авторитетный интернет-портал Goal.com представил свой рейтинг фаворитов Лиги чемпионов сезона-2023/2024 после пяти проведённых туров. Главным претендентом на победу в турнире, по мнению издания, является мадридский «Реал». В тройку также вошли английские «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Топ-22 фаворитов Лиги чемпионов по версии Goal:

1. «Реал» Мадрид;

2. «Манчестер Сити»;

3. «Арсенал»;

4. «Бавария»;

5. «Интер»;

6. «Боруссия» Дортмунд;

7. «Барселона»;

8. «Атлетико» Мадрид;

9. «Реал Сосьедад»;

10. «РБ Лейпциг»;

11. ПСВ;

12. «Лацио»;

13. «Наполи»;

14. «Порту»;

15. «Копенгаген»;

16. «Галатасарай»;

17. «ПСЖ»;

18. «Шахтер»;

19. «Ньюкасл»;

20. «Милан»;

21. «Манчестер Юнайтед»;

22. «Брага».

Напомним, после пяти проведенных туров 12 команд обеспечили себе места в плей-офф. Также 10 клубов всё ещё имеют шансы на выход из группы. Заключительный тур групповой стадии Лиги чемпионов состоится 12-13 декабря соответственно. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Интер» со счётом 1:0.