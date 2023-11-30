Игрок «Арсенала» Окоронкво — самый подорожавший игрок Первой лиги

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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов из Мелбет Первой лиги, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.

Так, самымы подорожавшими игроками Первой лиги за последние месяцы стали 20-летний нападающий тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво и 22-летний голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк. Стоимость обоих футболистов увеличилась на € 400 тыс.

Топ-10 самых подорожавших игроков Первой лиги:

1. Джонатан Окоронкво («Арсенал») — € 800 (+ 400) тыс.;

2. Давид Волк («Динамо» Махачкала) — € 600 (+ 400) тыс.;

3. Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала) — € 700 (+ 300) тыс.;

4. Егор Любаков («Тюмень») — € 700 (+ 300) тыс.;

5. Сергей Волков («Акрон») — € 1 (+ 250 тыс.) млн;

6. Игорь Обухов («Химки») — € 600 (+ 250) тыс.;

7. Илья Порохов («Тюмень») — € 500 (+ 250) тыс.;

8. Никита Кокарев («Арсенал») — € 450 (+ 250) тыс.;

9. Константин Савичев («Акрон») — € 900 (+ 200) тыс.;

10. Александр Бем («Тюмень») — € 600 (+ 200) тыс.

Отметим, что права на нигерийского форварда Джонатана Окоронкво принадлежат футбольному клубу «Краснодар». В нынешнем розыгрыше Мелбет Первой лиги 20-летний игрок забил 12 голов в 19 матчах за тульский «Арсенал».