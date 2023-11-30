Игрок «Арсенала» Окоронкво — самый подорожавший игрок Первой лиги

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов из Мелбет Первой лиги, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.
Так, самымы подорожавшими игроками Первой лиги за последние месяцы стали 20-летний нападающий тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво и 22-летний голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк. Стоимость обоих футболистов увеличилась на € 400 тыс.
Топ-10 самых подорожавших игроков Первой лиги:
1. Джонатан Окоронкво («Арсенал») — € 800 (+ 400) тыс.;
2. Давид Волк («Динамо» Махачкала) — € 600 (+ 400) тыс.;
3. Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала) — € 700 (+ 300) тыс.;
4. Егор Любаков («Тюмень») — € 700 (+ 300) тыс.;
5. Сергей Волков («Акрон») — € 1 (+ 250 тыс.) млн;
6. Игорь Обухов («Химки») — € 600 (+ 250) тыс.;
7. Илья Порохов («Тюмень») — € 500 (+ 250) тыс.;
8. Никита Кокарев («Арсенал») — € 450 (+ 250) тыс.;
9. Константин Савичев («Акрон») — € 900 (+ 200) тыс.;
10. Александр Бем («Тюмень») — € 600 (+ 200) тыс.
Отметим, что права на нигерийского форварда Джонатана Окоронкво принадлежат футбольному клубу «Краснодар». В нынешнем розыгрыше Мелбет Первой лиги 20-летний игрок забил 12 голов в 19 матчах за тульский «Арсенал».