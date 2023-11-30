Экс-президент украинской «Ворсклы» хочет купить «Торпедо» и назначить тренером Кононова

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Бывший президент украинского клуба «Ворскла» из Полтавы, бизнесмен Леонид Соболев заинтересован в покупке московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, бизнесмен намеревается сразу вложить в клуб 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, Соболев хочет пригласить в команду бывшего наставника московского «Спартака» Олега Кононова на пост главного тренера команды.

Стоит отметить, что в данный момент Соболев занимается строительным бизнесом в Подмосковье. Ранее Леонид оказывал финансовую поддержку «Сатурну», который ранее тренировал Кононов (Кононов покинул клуб в августе этого года). Сейчас более 75% акций «Торпедо» принадлежат концерну «Россиум», которым владеет миллиардер Роман Авдеев.

Напомним, в данный момент «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Московский клуб набрал 27 очков в 20 матчах чемпионата.