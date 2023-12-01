У Кокорина 3 результативных действия в 4 матчах Лиги Европы

Сегодня, 30 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 встречаются шотландский «Рейнджерс» и кипрский «Арис». Команды играют на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт матча — 1:1.

В первом тайме, на 28-й минуте, Шави Бабичка с голевой передачи Александра Кокорина. Таким образом у российского нападающего уже результативных действия в четырёх матчах Лиги Европы за «Арис». Ранее Кокорин забил два гола — в ворота «Спарты» (2:3) и «Бетиса» (1:4).

Напомним, «Рейнджерс» набрал семь очков в четырёх матчах. Шотландская команда идёт на втором месте в турнирной таблице своей группы в Лиге Европы. «Арис» набрал три очка за аналогичное количество игр и занимает последнюю, четвёртую строчку в квартете.