Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — ЛАСК. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рейнджерс» — «Арис»: Бабичка с передачи Кокорина вывел гостей вперёд

«Рейнджерс» — «Арис»: Бабичка с передачи Кокорина вывел гостей вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 встречаются шотландский «Рейнджерс» и кипрский «Арис». Команды играют на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Группа C. 5-й тур
30 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
2-й тайм
1 : 1
Арис
Лимасол, Кипр
0:1 Бабика – 28'     1:1 Маккосленд – 49'    

В первом тайме, на 28-й минуте, Шави Бабичка с передачи российского нападающего Александра Кокорина открыл счёт в матче, выведя «Арис» вперёд — 1:0.

Напомним, «Рейнджерс» набрал семь очков в четырёх матчах. Шотландская команда идёт на втором месте в турнирной таблице своей группы в Лиге Европы. «Арис» набрал три очка за аналогичное количество игр и занимает последнюю, четвёртую строчку в квартете. На третьем месте чешская «Спарта» (4 очка), на первом — испанский «Бетис» (9).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android