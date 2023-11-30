«Рейнджерс» — «Арис»: Бабичка с передачи Кокорина вывел гостей вперёд

Сегодня, 30 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 встречаются шотландский «Рейнджерс» и кипрский «Арис». Команды играют на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме, на 28-й минуте, Шави Бабичка с передачи российского нападающего Александра Кокорина открыл счёт в матче, выведя «Арис» вперёд — 1:0.

Напомним, «Рейнджерс» набрал семь очков в четырёх матчах. Шотландская команда идёт на втором месте в турнирной таблице своей группы в Лиге Европы. «Арис» набрал три очка за аналогичное количество игр и занимает последнюю, четвёртую строчку в квартете. На третьем месте чешская «Спарта» (4 очка), на первом — испанский «Бетис» (9).