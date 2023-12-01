«Он не был нужен даже скаутам». Мальдини — о переходе Тонали в «Милан»

Легенда «Милана» и бывший технический директор «россонери» Паоло Мальдини рассказал о покупке и продаже полузащитника Сандро Тонали.

«Мы бы сделали всё возможное, чтобы не отпускать его. Мы никогда не были против крупных трансферов, но в этом не было необходимости. За Сандро мы выложили 1/5 общеизвестной стоимости и провели жаркие дискуссии с генеральным директором и владельцами: он не был нужен даже скаутам», — приводит слова Мальдини журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

23-летний Тонали выступал за «Милан» с 2020 года. Первый сезоне в клубе Сандро провёл на правах аренды за € 5 млн, по итогам которой был выкуплен за сумму около € 15 млн. Летом 2023 года полузащитник перешёл в английский «Ньюкасл Юнайтед». Сумма трансфера составила около € 70 млн.

Напомним, в августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора «Милана».