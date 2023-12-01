Если Моуринью уйдёт из «Ромы», его может заменить 39-летний Палладино из «Монцы»

Итальянская «Рома» изучает потенциальные варианты для замены Жозе Моуринью, и фаворитом клуба является Раффаэле Палладино, сообщает Calciomercato.com. На данный момент он возглавляет «Монцу». Палладино 39 лет, и он самый молодой тренер Серии А. В «Монце» работает с 2022 года (возглавил с 7-го тура), в прошлом сезоне его команда стала одним из открытий. Сезон-2022/2023 «Монца» закончила на 11-й позиции, хотя конкретно с Палладино клуб набрал 51 очко в 32 играх, а это шестое место на том отрезке.

В этом сезоне «Монца» занимает девятую строку, уступая той же «Роме», которая на пятом месте, всего три очка: 18 баллов против 21. Моуринью критикуют за невыразительный футбол. Ранее появилась информация, что португальский тренер отказался от выгодных предложений из Саудовской Аравии. Однако вариант поработать со сборной Бразилии ему интересен.

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