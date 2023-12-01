Мальдини — о своём будущем: только иностранный топ-клуб. Мне нравится побеждать и строить

Легенда «Милана» и бывший технический директор «россонери» Паоло Мальдини поделился мыслями о своём будущем.

«Я говорю спустя шесть месяцев, потому что раньше я бы говорил о внутренних делах, но время позволяет успокоиться. Есть люди, которые проходят мимо, не испытывая настоящего уважения к самобытности и истории «Милана». А есть другие, связанные с его идеалами, для которых любовь к «Милану» остаётся безусловной.

Моё будущее? Ограниченные альтернативы, никогда не будет другого итальянского клуба. Возможно, только иностранный топ-клуб. Мне нравится побеждать и строить. Саудовская Аравия? Кто знает, может быть, это идея», — приводит слова Мальдини журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора «Милана».