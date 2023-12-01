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В «Аталанте» отреагировали на новости о возможном уходе Миранчука в аренду

В «Аталанте» отреагировали на новости о возможном уходе Миранчука в аренду
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Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико прокомментировал новости о возможном уходе в аренду полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.

«Аталанта» готова отпустить Миранчука в аренду? Это неправда», — приводит слова Д’Амико Sport24.

К «Аталанте» воспитанник академии «Локомотива» присоединился в 2020 году. В прошлом сезоне Алексей выступал за «Торино» на правах аренды и провёл 29 матчей в рамках чемпионата Италии, забив четыре гола и сделав пять результативных передач.

«Аталанта» после 13 туров Серии А располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Миранчук провёл четыре матча в рамках внутреннего первенства и не записал на свой счёт результативных действий.

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