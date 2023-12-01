Тихий — о конфликте с Гогниевым в «Химках»: у него был странный подход ко всему

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий вспомнил о конфликте со Спартаком Гогниевым, который руководил подмосковной командой с 2022 по 2023 год.

«Начиналось всё нормально. Но совсем скоро стало ясно — то, что он от нас хочет, невозможно реализовать. Весёлые стандарты, вратарь-гоняла, якобы суператакующая игра… Всё это интересно, возможно, вообще футбол будущего. Но в тот момент всё это было нереально воплотить в жизнь. Нужно всегда отталкиваться от реалий, особенно когда команда в подвале таблицы и ей капец как нужны очки. Импровизация, которую хотел от нас Гогниев, была для клуба самоубийством. У него был странный подход ко всему, и результаты говорят сами за себя. Как меня отстранили? Команда поехала на выезд, я пропускал игру из-за дисквалификации. После возвращения было теоретическое занятие, на котором Гогниев объявил: Идову, Камышев и я отстранены от тренировок с командой. Причём ребята, как я понял, просто попали под раздачу: один якобы плохо тренировался, а другой не так здоровался. Какое было объяснение по мне? Гогниев меня спросил: «До меня доходят разговоры, что ты не веришь в нашу идею. Это так?»

Ну я и сказал прямо: «Если будем так продолжать, нас ждёт Первая лига, такой футбол нам не подходит. То, что вы хотите, — самоубийство». Я сказал правду, какой её вижу. За это меня и отстранили. Убрали меня в октябре — незадолго до моего дня рождения. Самое смешное, что впервые в жизни мой клуб меня даже не поздравил. Через какое-то время после отстранения в Сети появилась аудиозапись, на которой Гогниев с матерными воплями обрушивается на меня и Аяза Гулиева? Аяз тогда уже тоже был отстранён. У нас был чёткий график тренировок в зале. В тот день наше занятие совпало с тренировкой команды. Гогниев посчитал это провокацией с нашей стороны — якобы мы специально пришли, чтобы побесить его и ребят. В общем, смешно всё это. Гогниев говорил, что подозревает меня в сливе аудио? Бред. Как мы могли начать запись, находясь с ним в одной комнате? Конечно, эта запись была сделана из коридора. Тем более что там слышно, как Гогниев открывает и закрывает дверь. А дальше пусть сам разбирается», — приводит слова Тихого Sport24.