Источник: Тюкавин продлит контракт с «Динамо» на четыре года

Нападающий Константин Тюкавин продлит контракт с московским «Динамо». Новое соглашение сторон будет рассчитано на четыре года, информирует «РБ Спорт».

Отмечается, что действующий договор истекал летом следующего года, в нём была опция продления на год по достижении определённого количества минут.

Напомним, ранее агент игрока Алексей Сафонов заявил, что ему присылают предложения по Тюкавину из Европы. В то же время он подчёркивал, что футболист дал слово «Динамо», что не покинет клуб зимой.

Константину Тюкавину 21 год, он является воспитанником «Динамо», за основную команду форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.