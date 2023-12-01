Канищев: «Зениту» логично продлить контракт с Круговым. Игроков лучше на его позиции мало

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев высказался о ситуации вокруг будущего Данила Кругового в стане сине-бело-голубых.

«Я не знаю причины, по которой Круговой не продлевает контракт. Сложно сказать. Если причина игровая, то у «Зенита» могут быть основания. Ведь Круговой играет нестабильно. С Круговым было бы логично продлить контракт, лучше игроков на его позиции мало в российском чемпионате. Только если на его место привезти кого-нибудь из Бразилии.

Честно? Не вспомню, кто из российских футболистов мог бы играть вместо Кругового. Такого левоногого защитника нет. Только привозной. Да, будет обидно, если «Зенит» потеряет его. Это будет потеря. Круговой достаточно интересный игрок», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.