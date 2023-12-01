«Хотел бы рубиться в финале». Пиняев — о Кубке России

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, с какой командой хотел бы сыграть в финале Фонбет Кубка России.

«С кем хотел бы сыграть в финале Кубка России, если попадём туда с «Локомотивом»? Для начала хотел бы рубиться в финале, начнём с этого. Наверное, для наших болельщиков будет интереснее, если мы сыграем с московской командой или «Зенитом», — сказал Пиняев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев провёл 16 матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи. Железнодорожники после 16 туров чемпионата располагаются на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 25 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с «Зенитом» на домашней арене.