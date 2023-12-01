Тренер «Ариса» Шпилевский: не могу сказать, что Кокорин набрал форму в полной мере

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что российский нападающий команды Александр Кокорин пока находится не в оптимальной форме.

«Что касается игры Кокорина, то не могу сказать, что он уже набрал форму в полной мере. Но однозначно сейчас он выглядит лучше, чем в начале, чем в игре с АПОЭЛом. Саша большой мастер, мы это увидели и в этом матче с «Рейнджерс», когда он отдал великолепный голевой пас. Это пока ещё не тот Саша, которого мы все хотим видеть, но он прибавляет, старается. Надеюсь, в скором времени мы увидим его в наилучшей форме», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Александр Кокорин забил два мяча и сделал две результативные передачи в 11 матчах за «Арис».