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Лас-Пальмас — Хетафе. Прямая трансляция
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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 15-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 15-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024
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Сегодня, 1 декабря, матчем «Лас-Пальмас» — «Хетафе» стартует 15-й тур испанской Ла Лиги.

В 15-м туре чемпионата Испании состоятся следующие 10 встреч (время — московское):

1 декабря, пятница:

«Лас-Пальмас» — «Хетафе» (23:00).

2 декабря, суббота:

«Жирона» — «Валенсия» (16:00);
«Атлетик» Б — «Райо Вальекано» (18:15);
«Реал» Мадрид — «Гранада» (20:30);
«Осасуна» — «Реал Сосьедад» (23:00).

3 декабря, воскресенье:

«Мальорка» — «Алавес» (16:00);
«Альмерия» — «Бетис» (18:15);
«Севилья» — «Вильярреал» (20:30);
«Барселона» — «Атлетико» Мадрид (23:00).

4 декабря, понедельник:

«Сельта» — «Кадис» (23:00).

Календарь чемпионата Испании
Турнирная таблица чемпионата Испании

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 35 очков после 14 матчей. Второе место занимает «Жирона», заработав 35 очков. «Атлетико» Мадрид (31) располагается на третьей строчке.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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