Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 15-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Сегодня, 1 декабря, матчем «Лас-Пальмас» — «Хетафе» стартует 15-й тур испанской Ла Лиги.
В 15-м туре чемпионата Испании состоятся следующие 10 встреч (время — московское):
1 декабря, пятница:
«Лас-Пальмас» — «Хетафе» (23:00).
2 декабря, суббота:
«Жирона» — «Валенсия» (16:00);
«Атлетик» Б — «Райо Вальекано» (18:15);
«Реал» Мадрид — «Гранада» (20:30);
«Осасуна» — «Реал Сосьедад» (23:00).
3 декабря, воскресенье:
«Мальорка» — «Алавес» (16:00);
«Альмерия» — «Бетис» (18:15);
«Севилья» — «Вильярреал» (20:30);
«Барселона» — «Атлетико» Мадрид (23:00).
4 декабря, понедельник:
«Сельта» — «Кадис» (23:00).
Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 35 очков после 14 матчей. Второе место занимает «Жирона», заработав 35 очков. «Атлетико» Мадрид (31) располагается на третьей строчке.
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