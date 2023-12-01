«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: текстовая онлайн-трансляция матча Про-Лиги начнётся в 21:00

В матче 15-го тура саудовской Про-Лиги встретятся «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Команды будут играть на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало игры — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды ранее встречались в финале Клубного кубка арабских чемпионов. В дополнительное время победу одержал «Аль-Наср» со счётом 2:1. На 51-й минуте нападающий Майкл с передачи Малкома вывел «Аль-Хиляль» вперёд. На 74-й минуте нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счёт. Победный гол на счету Роналду, который оформил дубль на 98-й минуте.
«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков после 14 матчей. «Аль-Наср» располагается на второй строчке, заработав 34 очка.
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