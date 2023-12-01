Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Силкин: если бы Тюкавин ушёл в «Зенит», то сидел бы и затыкал дырки, как Сергеев

Силкин: если бы Тюкавин ушёл в «Зенит», то сидел бы и затыкал дырки, как Сергеев
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал продление контракта нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Если Тюкавин теперь и уйдёт из «Динамо», то только за хорошие деньги. Конечно, клубу надо рассчитывать на Константина, потому что он серьёзный и перспективный парень. Вокруг таких ребят и надо строить команду.

Если бы Тюкавин ушёл к конкурентам, то это была бы потеря. В тот же «Зенит», например, перешёл бы и сидел так же, как и Сергеев — дырки затыкал. Уходить надо готовым игроком, а так можно и под раздачу попасть, тренеры разные бывают», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Константин Тюкавин провёл 16 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три результативные передачи. Также на счету футболиста пять игр и один гол в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Тюкавин: есть желание уехать в Европу. Но нужно добиться чего-то здесь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android