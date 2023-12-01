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Гендир «Пари НН»: предложения, которые получаем по Севикяну, мягко говоря, не его уровня

Гендир «Пари НН»: предложения, которые получаем по Севикяну, мягко говоря, не его уровня
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Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о слухах про уход полузащитника нижегородцев Эдгара Севикяна.

«Мы сторонники того, что, развивая игрока, должен развиваться клуб. Если мы понимаем, что у Эдгара больше возможностей открывается где-то в другом месте, безусловно, мы этот разговор с ним заведём. Пока мы такой разговор не ведём, потому что те предложения, которые получаем, мягко говоря, не уровня Эдгара. Если такое предложение появится и будет выгодно клубу, потому что здесь дорога с двусторонним движением, мы обязательно войдём в коммуникацию. Пока такого диалога нет.

Разные условия будут и под российские, и под иностранные клубы. Сейчас дождёмся старта зимнего трансферного окна, может быть, какая-то история конкретная получится, а может быть, и нет», — приводит слова Мелик-Гусейнова ТАСС.

Напомним, ранее появилась информация, что футболистом интересуется французский «Нант», который может купить игрока за € 3,5 млн. Также интерес проявляют российские ЦСКА и «Краснодар», однако для них цена будет составлять € 5,5 млн.

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