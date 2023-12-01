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Тренер «Реала» Анчелотти: Беллингем напоминает мне Кака по своему стилю игры

Тренер «Реала» Анчелотти: Беллингем напоминает мне Кака по своему стилю игры
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что манера игры полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема схожа с тем, как действовал на поле экс-игрок мадридцев Кака.

«Беллингема очень уважают за то, что он делает на поле. Его игра выходит далеко за рамки только забивания голов. Он скромный и трудолюбивый мальчик.

В предыдущий раз я сравнивал Джуда с Зиданом. Что ж, с тех пор он успел меня удивить, поэтому я бы сказал, что больше всего он напоминает мне Кака, когда я увидел его в первый раз. Я не говорю, что он полностью похож на него, но у них определённо есть сходство», — приводит слова Анчелотти Football Espana.

Напомним, Кака выступал за «Реал» c 2009 по 2013 год. За это время бразилец принял участие в 120 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и 39 результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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