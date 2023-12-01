Геркус: у Дзюбы всегда есть мотивация, особенно если он встречается с бывшей командой

Бывший президент московского «Торпедо» Илья Геркус высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе в преддверии матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится в воскресенье, 3 декабря. Начало игры — в 16:30 мск.

«У Артёма всегда есть мотивация, особенно если он встречается с бывшей командой. Он может забить гол в любой игре любой команде, поскольку является одним из лучших, если не лучшим российским нападающим последних лет. Думаю, что в момент объявления им о завершении карьеры в нашей лиге образуется определённый вакуум.

Посмотрите на результативную статистику Дзюбы — за всё его время в футболе сможет ли кто-то сравниться однажды с ним в этих цифрах? Возможно, шансы догнать его будут у молодого форварда «Динамо» Тюкавина, но для этого ему понадобится провести дюжину очень сильных сезонов, забивая по 10 и более голов в каждом из них», — приводит слова Геркуса «RT на русском».