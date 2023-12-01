Игорь Шалимов: «Балтика» думает только о чемпионате

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Балтика» — «Локомотив». Встреча состоялась в Калининграде 28 ноября и завершилась со счётом 2:2. Ответный матч команды проведут в Москве в марте 2024 года.

«Балтика» думает только о чемпионате, тренеры раскладывают состав так, чтобы лучшие сыграли в РПЛ, где положение очень тяжёлое. «Локо» играл основным составом, за исключением Дзюбы.

И, в принципе, понятна логика штаба «Локо» — лучше быстрее отыграть основой в Калининграде, чтобы перебить эмоции от неудачного матча в Екатеринбурге, чем жить ими неделю до матча с «Зенитом».

Получается некое равновесие — в Самаре упустили победу, здесь сумели добыть ничью», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».