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«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: Роналду и Малком в стартовых составах команд на матч Про-Лиги

«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: Роналду и Малком в стартовых составах команд на матч Про-Лиги
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Сегодня, 1 декабря, состоится матч 15-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Команды будут играть на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Саудовская Аравия - Про лига . 15-й тур
01 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1-й тайм
0 : 0
Аль-Наср
Эр-Рияд

Стали известны стартовые составы команд.

«Аль-Хиляль»: Боно, Абдулхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Бурайк, Милинкович-Савич, Невеш, Майкл, Малком, Аль-Давсари, Митрович.

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Теллес, Лапорт, Ладжами, Аль-Ганнам, Фофана, Брозович, Мане, Талиска, Отавио, Роналду.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков после 14 матчей. «Аль-Наср» располагается на второй строчке, заработав 34 очка.

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