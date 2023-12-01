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«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: Роналду и Малком в стартовых составах команд на матч Про-Лиги

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 15-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Команды будут играть на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Аль-Хиляль»: Боно, Абдулхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Бурайк, Милинкович-Савич, Невеш, Майкл, Малком, Аль-Давсари, Митрович.

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Теллес, Лапорт, Ладжами, Аль-Ганнам, Фофана, Брозович, Мане, Талиска, Отавио, Роналду.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков после 14 матчей. «Аль-Наср» располагается на второй строчке, заработав 34 очка.