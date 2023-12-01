Шалимов: был изумлён, когда увидел статистику Соболева в матче с «Оренбургом»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (0:1).

«Я был изумлён, когда увидел статистику Соболева в этом матче — больше всего ТТД, под 70, и при этом 34 единоборства, 17 из них головой. Это очень много, и я бы не стал говорить про то, сколько выиграл, сколько проиграл. Дело в другом — идёт постоянно бодалово, на нём постоянно висят защитники, он всё время спиной, свободно Соболев мячи не получает. Это вопрос в том, чего от него хотят — желания у Александра много, он старается, борется, но плюсы в другом — он техничный, с завершением. А тут получается, что он постоянно в борьбе, а в плане розыгрыша, завершения «Спартак» ничего не показал. С характером всё нормально, матч в Калининграде показал, что биться-бодаться команда может. Но в команде собраны квалифицированные футболисты, и скидку на поле в этот раз не сделаешь. Тем более что у «Оренбурга» не вышел основной состав. По удалению у меня вопросов нет, это красная карточка, нет вопросов и по пенальти. Второй тайм «Спартак» сыграл в одного форварда, и важно, что не пропустили второй — отыграть два мяча весной будет сложнее.

Финт Соболева как объяснить, когда он хотел пенальти заработать? Мне кажется, что для него вот такие игры становятся мучением — когда не в футбол играют, а борются, бодаются. В итоге вот эта жажда гола приводит к тому, что хочется забить хоть как — в том числе с таких пенальти. Что делать? Нападающему надо объяснять, что делать — как открываться, где располагаться, объяснять тем, кто вокруг — как и когда отдавать. Могу это говорить, потому что проходил такую работу с Комличенко в «Краснодаре-2» и Смоловым в первой команде «Краснодара». При правильной работе самого Соболева и помощи команды он может забивать по 20 голов за сезон», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».