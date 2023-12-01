«Переговоры уже ведутся». Влахович — о новом контракте с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович ответил на вопрос о том, думает ли он о пролонгации трудового соглашения с туринским клубом.

«У меня осталось ещё два с половиной года по моему контракту, мы никуда не торопимся. Однако Джунтоли (спортивный директор «Ювентуса».— Прим. «Чемпионата») и мой агент уже ведут переговоры. Я очень рад быть в этом клубе», — приводит слова Влаховича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, действующее трудовое соглашение сербского нападающего рассчитано до 30 июня 2026 года. Влахович перешёл в стан «старой синьоры» из «Фиорентины» зимой 2022 года. За этот период футболист принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость серба составляет € 70 млн.