Полузащитник «Ростова» Щетинин сравнил Карпина с Семаком

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, чем отличается главный тренер южан Валерий Карпин от наставника санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«При Семаке я тоже набрался определённого опыта. Он и большой игрок, у него хорошая карьера. Семак — спокойный человек. Если сравнивать с Карпиным, Семак более спокойный, но нет такого, чтобы он требовал, как Георгиевич — до мелочей», — сказал Щетинин в эфире программы «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».

Кирилл Щетинин был арендован «Ростовом» из «Зенита» в июле 2021 года. Спустя год южане выкупили его из стана сине-бело-голубых. В текущем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 17 матчах за «Ростов» во всех официальных турнирах и отметился одним голом.