В «Оренбурге» оценили возможность аренды чилийского вингера Томпсона

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос, возможен ли трансфер чилийского вингера «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Переход Томпсона возможен? Если условия окажутся приемлемыми и мы снимем все вопросы, которые у нас есть, то почему нет? Безусловно, у нас есть интерес к нему, в Чили пишут, что идёт работа, и отправляют его к нам. Какова ситуация с нашей стороны? Есть контакт. Мы работаем в этом вопросе», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что руководство чилийского «Коло-Коло» приняло решение о том, чтобы отпустить Томпсона в «Оренбург» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за $ 1,2 млн (€ 1,1 млн).

Подчёркивается, что переход 19-летнего футболиста в российский клуб может быть осложнён тем обстоятельством, что на текущий момент он находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии.