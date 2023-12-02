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«Он делает футбол лучше». Гвардиола — о тренере «Тоттенхэма» Постекоглу

«Он делает футбол лучше». Гвардиола — о тренере «Тоттенхэма» Постекоглу
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике лондонского «Тоттенхэма» Ангелосе Постекоглу в преддверии очного матча команд в английской Премьер-лиге, который состоится 3 декабря.

«Он делает футбол лучше. Людям нравится Ангелос. Я симпатизирую его подходу. Все болельщики «Тоттенхэма» могут признать, что Постекоглу оказал влияние на команду очень быстро», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» состоится на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

После 13 туров АПЛ команда Гвардиолы набрала 29 очков и занимает второе место. «Тоттенхэм» после аналогичного количества матчей заработал 26 очков и расположился на пятой строчке.

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