Юрист Добровинский: в «Динамо» нет такого столба, как Заболотный, Соболев или Дзюба

Юрист Александр Добровинский, являющийся болельщиком московского «Динамо», оценил, насколько укомплектован состав команды. Он отметил, что клубу не хватает нападающего плана Антона Заболотного, Александра Соболева или Артёма Дзюбы.

«Усиление требуется всегда. Нет команды, которая скажет, что у неё всё отлично. Зимой «Динамо» нужно усиление. У «Динамо» нет столба — высокого забивного форварда, такого как Антон Заболотный в ЦСКА, который хорошо толкается. Или как Соболев в «Спартаке». В «Динамо» есть шустрые ребята, но нет такого столба, как Дзюба. Я бы поискал нападающего такого плана.

Причём в защите тоже нужны высокие ребята. Играть против таких лбов, как Комличенко, Кордоба, Заболотный и так далее, очень непросто.

Полузащита «Динамо» более‑менее укомплектована, но нужен ещё один плеймейкер. Бителло очень хорош, но если с ним что‑то случится, не дай бог, то у «Динамо» нет серьёзного плеймейкера. А вообще, конечно, нужно опираться на воспитанников клуба, нужно своих растить», — приводит слова Добровинского «Матч ТВ».