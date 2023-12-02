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Паоло Мальдини рассказал о своём уходе из «Милана»

Паоло Мальдини рассказал о своём уходе из «Милана»
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Легенда «Милана» и бывший технический директор «россонери» Паоло Мальдини высказался об уходе из клуба.

«Руководители «Милана» запросили проект для победы в Лиге чемпионов. Я им его предоставил, но мне так ничего и не ответили, поскольку владелец клуба Кардинале уже решил меня уволить.

Я видел критику по неудачному трансферу Де Кетеларе, но я хорошо помню, что сделки по Леау, Беннасеру и Тео Эрнандесу не были оценены должным образом. Мне сказали, что трансферный бюджет на лето будет небольшим, а после моего ухода он увеличился в два раза», – приводит слова Мальдини La Repubblica.

Напомним, в августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора «Милана».

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