Маурисио Почеттино высказался об адаптации Мойсеса Кайседо

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал об адаптации полузащитника Мойсеса Кайседо в преддверии матча АПЛ с «Брайтоном», который состоится 3 декабря.

«Сейчас условия вокруг него отличаются от тех, что были. Он присоединился к нам, когда мы уже сыграли несколько матчей в АПЛ, поэтому сейчас у него что-то вроде предсезонки со всеми соответствующими эмоциями. Он травмировался и много летал из-за международных матчей.

Совершенно несправедливо оценивать игроков в разных командах и разных сезонах. Мы не сомневаемся, что и Кайседо, и Санчес выйдут на уровень, которого мы от них ожидаем», — приводит слова Почеттино Evening Standard.

Напомним, Кайседо стал игроком «Челси» 14 августа. Игрок перешёл в стан «синих» из «Брайтона» за € 133,5 млн.