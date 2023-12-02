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Жеребьёвка группового этапа Евро-2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 декабря, состоится жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы — 2024. Время начала этого события — 20:00 мск. В прямом эфире жеребьёвку Евро-2024 покажет сайт УЕФА и телеканал «Матч! Футбол 2».

Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.

Корзина 2: Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия.

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, победитель Пути А, победитель Пути В, победитель Пути С.

В Пути А нас ждут полуфиналы Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия. Одна из этих национальных команд пройдёт в групповой этап Евро-2024. Путь В: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина. Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.