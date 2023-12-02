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Экс-тренер ПСВ и «Фенербахче» вошёл в тренерский штаб украинского «Шахтёра»

Украинский «Шахтёр» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим тренером нидерландского ПСВ и турецкого «Фенербахче» Крисом ван дер Веерденом.

Нидерландский специалист будет помогать наставнику «горняков» Марино Пушичу. 51-летний Крис ван дер Веерден назначен ассистентом главного тренера «Шахтёра».

Помимо ПСВ и «Фенербахче», ван дер Веерден также работал тренером в английском «Дерби Каунти», нидерландских «Ден Хааге» и «Витессе». Во время своей игровой карьеры он успел поиграть за ПСВ, «Витесс», «Твенте», «НЕК Неймеген», «Эйндховен» и бельгийский «Беерсхот».

Напомним, ранее в тренерский штаб «Шахтёра» вошли Марио Станич, Рул Тамбер и Йерун Схепенс.

В данный момент «горняки» находятся на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу, набрав 25 очков после 13 проведённых матчей.