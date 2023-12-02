Калешин: тот, кто говорит, что у нас нет тренеров, глубоко-глубоко ошибается

Российский специалист Евгений Калешин высказался о тренерах страны.

«У нас дофига тренеров. Тот, кто говорит, что у нас нет тренеров, тот глубоко-глубоко ошибается. Намекаю ли я на Дюкова? Какое у вас есть основание бросать тень на всех? Какой у вас есть критерий оценки тренеров? По каким критериям вы можете определить мой уровень?

Результат? Только три-четыре тренера в мире добиваются результата. В РПЛ 16 команд, а результата добивается только один. Получается, Ташуев — плохой, Абаскаль — плохой, Рахимов — плохой, Игнашевич — плохой, Федотов — плохой, Гончаренко — плохой, Галактионов — плохой. То есть все плохие? И только Семак хороший?

Говорят, что у нас нет тренерской школы. А какие критерии у этой школы? Назовите мне критерии российской тренерской футбольной школы. Если у вас нет определения, то как вы можете это измерить?

Мой пример Семака и Манчини — неправильный? Манчини потом стал чемпионом Европы? Чемпион Европы — это всего лишь шесть игр, а чемпионат — это совершенно другое. Но я никогда не сомневался в Манчини, я не говорю, что он плохой тренер.

Российские тренеры не востребованы в Европе? Кто нас будет уважать, если мы сами не будем этого делать? Мне, честно говоря, не очень интересно в Европе работать. Хочу работать в России и чтобы у нас был самый сильный футбол», — приводит слова Калешина телеграм-канал «Крысева».