Егор Носков: Глушаков и Кутепов выделяются во Второй лиге своим опытом и хладнокровием

Защитник ЦСКА Егор Носков, выступающий на правах аренды в ульяновской «Волге», высказался об игре полузащитника костромского «Спартака» Дениса Глушакова и защитника «Велеса» Ильи Кутепова в Леон Второй лиге.

«Они выделяются своим опытом. То есть спокойствием в принятии решений, хладнокровием. Молодым игрокам часто свойственна суета, а по Глушакову и Кутепову видно, что они могут успокоить игру, без суеты найти адресата передачи. Даже если поле и другие условия оставляют желать лучшего. Эти игроки сильно выделяются.

В чём специфика футбола во Второй лиге? Более активно и агрессивно идут в стыки, в корпус, в отбор. Меньше дают думать и более насыщают свою половину поля. Получается, на своей половине есть время подумать, а на чужой его сильно меньше. И нужно быстро принимать решение», — приводят слова Носкова «Известия».