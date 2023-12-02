Андрей Тихонов: «Спартаку» нужно выигрывать у «Ахмата» — футбол будет интересным

Бывший футболист Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак». Встреча состоится завтра, 3 декабря. Начало игры — в 19:00 мск.

«У «Ахмата» есть проблемы с результатом. Есть моменты, когда команда выглядит довольно неплохо, но результата нет. «Спартак» бросает то в жар, то в холод. То они показывают нормальную игру, то потом, как в Оренбурге, выходя более-менее нормальным составом, не могут противостоять сопернику. В Оренбурге аура плохая для «Спартака».

Матч будет очень интересным! И «Ахмату» надо вылезать снизу, и «Спартаку» нужно выигрывать, чтобы составлять конкуренцию командам, которые впереди. Никто не будет давать скидку на то, что «Спартак» три дня назад играл в Оренбурге. Кто-то скажет, что синтетическое поле, тяжелые перелёты. Давайте не будем искать причины. Выигрывать надо обеим командам, поэтому футбол будет интересным», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.