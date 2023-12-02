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Игрок «Аль-Хиляля» Рубен Невеш высказался о своей возможной аренде в «Ньюкасл»

Игрок «Аль-Хиляля» Рубен Невеш высказался о своей возможной аренде в «Ньюкасл»
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Опорный полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш прокомментировал слухи о том, что в грядущее трансферное окно он на правах аренды может перейти в английский «Ньюкасл».

«Я не перейду в «Ньюкасл». Здесь у меня всё хорошо, и я хочу остаться в «Аль-Хиляле», — приводит слова Невеша BBC Sport в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что португальский футболист может беспрепятственно перейти в стан «сорок», поскольку ими владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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