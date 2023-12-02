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«Сочи» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

«Сочи» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ
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В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2023, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Гойло, Юрганов, Маргасов, Литвинов, Медведев, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Мелкадзе, Крамарич.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Констанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Писарский.

В матче первого круга чемпионата России «Крылья Советов» на выезде победили «Сочи» со счётом 2:1. В составе самарской команды отличились Никита Салтыков и Амар Рахманович. За «Сочи» забил Кристиан Нобоа с пенальти.

«Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 16 матчей. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).

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