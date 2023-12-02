«Сочи» — «Крылья Советов»: Ежов вывел гостей вперёд

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Сегодня, 2 декабря, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 71-й минуте, Роман Ежов открыл счёт в матче, выведя «Крылья» вперёд — 1:0.

В матче первого круга чемпионата России «Крылья Советов» на выезде победили «Сочи» со счётом 2:1. В составе самарской команды отличились Никита Салтыков и Амар Рахманович. За «Сочи» забил Кристиан Нобоа с пенальти.

«Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 16 матчей. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).