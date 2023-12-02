«Пускай РФС разбирается». В «Урале» отреагировали на слухи про арбитра встречи с «Пари НН»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о том, что судья Евгений Турбин подозревается в получении взятки в размере 5 млн рублей, о чём ранее сообщил журналист Иван Карпов. Бригада Турбина сегодня, 2 декабря, будет обслуживать матч 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и екатеринбургской командой.

«Это чистая провокация, и до конца непонятно от кого. Пускай РФС разбирается. Мне жалко судейскую бригаду, жалко Турбина. Как ему сейчас выходить и работать с таким давлением?» — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, игра начнётся в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород».

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 16 матчей. «Пари НН» находится на девятой строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).