Сегодня, 2 декабря, в Гамбурге (Германия) состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы — 2024. 24 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены шесть групп по четыре команды в каждой.

Стало известно расписание матчей группового этапа Евро-2024:

Пятница, 14 июня

Группа A: Германия — Шотландия (Мюнхен)

Суббота, 15 июня

Группа A: Венгрия – Швейцария (Кёльн)

Группа B: Испания – Хорватия (Берлин)

Группа B: Италия – Албания (Дортмунд)

Воскресенье, 16 июня

Группа C: Словения – Дания (Штутгарт)

Группа C: Сербия – Англия (Гельзенкирхен)

Группа D: победитель пути A – Нидерланды (Гамбург)

Понедельник, 17 июня

Группа D: Австрия – Франция (Дюссельдорф)

Группа E: Бельгия – Словакия (Франкфурт)

Группа E: Румыния – победитель пути B (Мюнхен)

Вторник, 18 июня

Группа F: Турция – победитель пути C (Дортмунд)

Группа F: Португалия – Чехия (Лейпциг)

Среда, 19 июня

Группа A: Шотландия – Швейцария (Кёльн)

Группа A: Германия – Венгрия (Штутгарт)

Группа B: Хорватия – Албания (Гамбург)

Четверг, 20 июня

Группа B: Испания – Италия (Гельзенкирхен)

Группа C: Дания – Англия (Франкфурт)

Группа C: Словения – Сербия (Мюнхен)

Пятница, 21 июня

Группа D: победитель пути A – Австрия (Берлин)

Группа D: Нидерланды – Франция (Лейпциг)

Группа E: Словакия – победитель пути B (Дюссельдорф)

Суббота, 22 июня

Группа E: Бельгия – Румыния (Кёльн)

Группа F: Турция – Португалия (Дортмунд)

Группа F: победитель пути C – Чехия (Гамбург)

Воскресенье, 23 июня

Группа A: Швейцария – Германия (Франкфурт)

Группа A: Шотландия – Венгрия (Штутгарт)

Понедельник, 24 июня

Группа B: Албания – Испания (Дюссельдорф)

Группа B: Хорватия – Италия (Лейпциг)

Группа C: Англия – Словения (Кёльн)

Группа C: Дания – Сербия (Мюнхен)

Вторник, 25 июня

Группа D: Франция – победитель пути A (Дортмунд)

Группа D: Нидерланды – Австрия (Берлин)

Среда, 26 июня

Группа E: победитель пути B против Бельгии (Штутгарт)

Группа E: Словакия – Румыния (Франкфурт)

Группа F: Чехия – Турция (Гамбург)

Группа F: победитель пути C – Португалия (Гельзенкирхен)

В Пути А нас ждут полуфиналы Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия. Одна из этих национальных команд пройдёт в групповой этап Евро-2024. Путь В: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина. Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.