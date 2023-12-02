Сегодня, 2 декабря, в Гамбурге (Германия) состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы — 2024. 24 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены шесть групп по четыре команды в каждой.
Стало известно расписание матчей группового этапа Евро-2024:
Пятница, 14 июня
Группа A: Германия — Шотландия (Мюнхен)
Суббота, 15 июня
Группа A: Венгрия – Швейцария (Кёльн)
Группа B: Испания – Хорватия (Берлин)
Группа B: Италия – Албания (Дортмунд)
Воскресенье, 16 июня
Группа C: Словения – Дания (Штутгарт)
Группа C: Сербия – Англия (Гельзенкирхен)
Группа D: победитель пути A – Нидерланды (Гамбург)
Понедельник, 17 июня
Группа D: Австрия – Франция (Дюссельдорф)
Группа E: Бельгия – Словакия (Франкфурт)
Группа E: Румыния – победитель пути B (Мюнхен)
Вторник, 18 июня
Группа F: Турция – победитель пути C (Дортмунд)
Группа F: Португалия – Чехия (Лейпциг)
Среда, 19 июня
Группа A: Шотландия – Швейцария (Кёльн)
Группа A: Германия – Венгрия (Штутгарт)
Группа B: Хорватия – Албания (Гамбург)
Четверг, 20 июня
Группа B: Испания – Италия (Гельзенкирхен)
Группа C: Дания – Англия (Франкфурт)
Группа C: Словения – Сербия (Мюнхен)
Пятница, 21 июня
Группа D: победитель пути A – Австрия (Берлин)
Группа D: Нидерланды – Франция (Лейпциг)
Группа E: Словакия – победитель пути B (Дюссельдорф)
Суббота, 22 июня
Группа E: Бельгия – Румыния (Кёльн)
Группа F: Турция – Португалия (Дортмунд)
Группа F: победитель пути C – Чехия (Гамбург)
Воскресенье, 23 июня
Группа A: Швейцария – Германия (Франкфурт)
Группа A: Шотландия – Венгрия (Штутгарт)
Понедельник, 24 июня
Группа B: Албания – Испания (Дюссельдорф)
Группа B: Хорватия – Италия (Лейпциг)
Группа C: Англия – Словения (Кёльн)
Группа C: Дания – Сербия (Мюнхен)
Вторник, 25 июня
Группа D: Франция – победитель пути A (Дортмунд)
Группа D: Нидерланды – Австрия (Берлин)
Среда, 26 июня
Группа E: победитель пути B против Бельгии (Штутгарт)
Группа E: Словакия – Румыния (Франкфурт)
Группа F: Чехия – Турция (Гамбург)
Группа F: победитель пути C – Португалия (Гельзенкирхен)
В Пути А нас ждут полуфиналы Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия. Одна из этих национальных команд пройдёт в групповой этап Евро-2024. Путь В: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина. Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.
Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.