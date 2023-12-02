«Встреча друзей». Игроки «Динамо» встретились с фанатами команды в ГУМе

В Доме «Динамо» в ГУМе произошла встреча игроков команды Константина Тюкавина, Антона Шунина и Дениса Макарова с болельщиками динамовцев.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Динамо»

Фанаты московского клуба могли покататься на одном катке вместе с футболистами, а после в Доме «Динамо» взять автограф, сфотографироваться и провести время вместе с игроками.

Ранее «Динамо» проводило встречу капитана Шунина и бывших футболистов команды Виктора Лосева и Владимира Пильгуя с фанатами, где болельщики задавали свои вопросы динамовцам.

На данный момент после 16 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Динамо» находится на четвёртом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Зенит» с 33 очками.