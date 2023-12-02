«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 2 декабря, в матче 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Ласселлс, Шер, Ливраменто, Майли, Гимарайнс, Альмирон, Жоэлинтон, Исак, Гордон.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Магуайр, Шоу, Дало, Мактоминей, Майну, Фернандеш, Гарначо, Марсьяль, Рашфорд.

Напомним, в данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» набрали 24 очка в 13 матчах чемпионата. «Ньюкасл» же располагается на седьмом месте. В активе «сорок» 23 очка за аналогичное количество игр. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Арсенал» (33 очка за 14 игр).