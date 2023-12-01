«Ньюкасл» — «МЮ». Эдди Хау заслуживает награду больше тен Хага

Тренеры претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре. Фаворит, на наш взгляд, очевиден.

2 декабря состоится матч 14-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 1.97. Успех «красных дьяволов» оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «МЮ» 2 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» (02.12.2023)

Позади матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, возвращаемся на внутренние арены. 2 декабря состоятся пять игр 14-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Сент-Джеймс Парк» померяются силами местный «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» очень обидно потерял очки, сыграв вничью с «ПСЖ» (1:1), на выезде. «Сороки» пропустили на 90+8-й минуте с пенальти, назначение которого вызвало очень много споров. Некоторые считают, что судья сделал правильное решение. Другие придерживаются совсем иного мнения.

Как бы там ни было, клуб из Ньюкасла-апон-Тайн выдал один из лучших матчей в этом сезоне. Отдельной похвалы заслуживает Ник Поуп. Голкипер совершил множество сейвов и был близок к тому, чтобы отразить 11-метровый удар, но Килиан Мбаппе пробил слишком сильно и на неудобной для него высоте.

В частности благодаря стараниям Поупа в последних девяти турах в АПЛ «сороки» уступили только «Борнмуту» (0:2). Также они сыграли вничью с «Вест Хэмом» (2:2) и «Вулверхэмпионом» (2:2). Причём во всех трёх случаях подопечные Эдди Хау потеряли очки на выезде.

Обыграли чёрно-белые «Брентфорд» (1:0), «Шеффилд» (8:0), «Бёрнли» (2:0), «Кристал Пэлас» (4:0), лидирующий «Арсенал» (1:0) и «Челси» (4:1). Несмотря на то что в соперниках было много сильных команд, забили за этот период времени «сороки» 24 мяча, а пропустили только семь.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3). «Красные дьяволы» продемонстрировали ужасную игру в обороне, но главным антигероем матча стал Андре Онана, регулярно допускающий много ошибок.

Все три мяча манкунианцы пропустили из-за оплошностей вратаря. Дважды он неверно выбрал позицию, а в случае со вторым голом не сумел зафиксировать мяч и переправил его в собственные ворота. Бывший легендарный футболист «МЮ» Пол Скоулз заявил, что Онана выглядит так, будто пропустит каждый удар.

«Красные дьяволы» обновили антирекорд для клубов Англии по пропущенным голам в первых пяти турах группового этапа Лиги чемпионов. Они пропустили 14 мячей. Даже удивительно, что при таких показателях Эрик тен Хаг наравне с Эдди Хау претендует на звание лучшего тренера ноября в АПЛ.

В последних шести турах в первенстве «Манчестер Юнайтед» уступил только «Манчестер Сити» (0:3). Победил он «Брентфорд» (2:1), «Шеффилд» (2:1), «Фулхэм» (1:0), «Лутон» (1:0) и «Эвертон» (3:0). Результаты неплохие, но стоит отметить, что в соперниках у подопечных тен Хага были преимущественно аутсайдеры.

Демонстрируемый манкунианцами в последнее время футбол язык не повернётся назвать качественным. По сути, команду тащат Алехандро Гарначо, забивший в игре с «Эвертоном» красивейший гол ударом через себя в стиле Уэйна Руни, а также Бруну Фернандеш. Ещё временами неплох Скотт Мактоминей. Ко всем остальным накопилось множество вопросов.

Поставить на победу «Ньюкасла» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Да, «сороки» потратили немало сил в матче с «ПСЖ». Кроме того, усложняют им задачу травмы и длительная дисквалификация Сандро Тонали. Однако на домашнем стадионе у них есть все шансы обыграть переживающий трудные времена «Манчестер Юнайтед».

Эрик тен Хаг сохраняет оптимистичный настрой и говорит, что увидел много хорошего во встрече с «Галатасараем». Однако также он раскритиковал игру команды в обороне. В 20 встречах во всех официальных турнирах «красные дьяволы» пропустили 33 мяча. Предпосылок к улучшению ситуации не наблюдается.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 2 декабря 2023 года

В отличие от «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» демонстрирует очень качественный командный футбол. «Сороки» обыгрывают сильных соперников и очень много забивают. У «красных дьяволов» из-за дефицита надёжности в защите возникают большие проблемы даже в матчах с андердогами. На наш взгляд, Эдди Хау заслуживает звание лучшего тренера АПЛ в ноябре больше, чем тен Хаг. Чёрно-белые в этом сезоне смотрятся на порядок предпочтительнее манкунианцев.

Ставка: победа «Ньюкасла» за коэффициент 1.97.