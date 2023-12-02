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Игрок «Пари НН» Жигулёв совершил первое голевое действие за 82 матча в РПЛ

Игрок «Пари НН» Жигулёв совершил первое голевое действие за 82 матча в РПЛ
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулёв отдал голевую передачу в матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0), сообщает Opta Sports.

Для 27-летнего россиянина этот голевой пас стал первым результативным действием за 82 матча в РПЛ.

Жигулёв является воспитанником «Краснодара», откуда отправлялся в аренду в румынский «Мирслани», «Тосно», «Урал» и «Ротор». Летом 2021 года перешёл в польский «Заглембе Любин», однако в апреле 2022 года покинул клуб. Уже в сентябре подписал контракт с нижегородцами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 500 тыс.

«Пари НН» после 17 сыгранных матчей РПЛ находится на девятой строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).

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