Доменико Тедеско призвал не называть сборную Бельгии фаворитом группы E на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии, а также бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результаты жеребьёвки Евро-2024, в рамках которой его команда попала в группу E и сыграет со Словакией, Румынией, а также с победителем пути B (Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина).

«Мы можем мечтать, но не стоит. В футболе нельзя ничего планировать, нужно принимать вещи такими, какие они есть. Работа только начинается.

На бумаге мы можем быть фаворитами в этой группе, но в футбол играют на поле, а не на бумаге. Возьмём, к примеру, Словакию: она заняла второе место в группе после Португалии и проиграла им дважды, но оба раза с минимальным счётом», — приводит слова Тедеско Footnews.be.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.