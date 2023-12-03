Нагельсман: мы попали в хороший квартет на Евро. Это не «группа смерти»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман отреагировал на попадание своей команды в одну группу с Венгрией, Швейцарией и Шотландией на Евро-2024.

«Очень интересная группа, в которой мы намерены обойти всех. Для болельщиков матч с Шотландией в Мюнхене станет отличным стартом турнира. Остальные игры будут не менее захватывающими. Мы попали не в «группу смерти», а в очень хорошую группу. Первая игра сразу же станет ключевой.

Я работал с несколькими футболистами сборной Венгрии и знаю, на что они способны. Венгры играют в очень интересный футбол. Матч со Швейцарией можно рассматривать как небольшое дерби с географическими соседями», — приводит слова Нагельсмана Kicker.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.